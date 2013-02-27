Опубликовано видео падения воздушного шара в Египте

Очевидцы крушения воздушного шара в Египте, в результате которого погибли 19 человек, засняли на видео и позже обнародовали его на канале Al Jazeera.

Как известно, 26 февраля в небе над известным курортом Луксор загорелся и упал воздушный шар с 20 иностранными туристами – китайскими, японскими, венгерскими, французскими и британскими гражданами. По последним данным, в результате катастрофы погибли 19 человек.

Предполагается, что причиной возгорания шара стал разрыв газового шланга, по которому подается топливо на горелку. Разрыв шланга произошел, когда один из рабочих пытался на земле закрепить трос, фиксирующий воздушный шар. В результате неконтролируемой подачи топлива шар моментально загорелся, взлетел на высоту более трехсот метров, а затем рухнул на землю.

В связи с трагедией администрация провинции Луксор ввела запрет на полеты воздушных шаров. Губернатор Эззат Саад также издал приказ о приостановке работы всех компаний, организующих полеты на воздушных шарах.