На швейцарской фабрике неизвестный расстрелял рабочих в столовой

На швейцарской фабрике в результате стрельбы погибли, по меньшей мере, три человека.

Трагедия случилась на деревоперерабатывающем предприятии Kronospan в коммуне Менцнау недалеко от города Люцерна в центре страны в 9 утра по местному времени (10:00 по киевскому времени). Как рассказали изданию источники, огонь открыли неизвестные мужчины. Они ворвались в столовую и стали стрелять по обедающим рабочим, сообщает местный сайт 20 minuten

"Я в ужасе. Я ушла из столовой за несколько минут того, как раздались выстрелы. Мне мой коллега рассказал о том, что случилось. Ведь там могла быть я сама", - переживает работница предприятия.

Полиция же пока не раскрывает обстоятельства трагедии. По данным правоохранителей, погибли трое, еще семеро получили ранения и были госпитализированы по воздуху в местные клиники. Задержаны ли стрелявшие, не уточняется. На место прибыло три вертолета и 15 машин полиции, врачей и спасателей. Полиция оцепила периметр предприятия. Для родственников пострадавших открыта горячая линия.

"Я шокирован и потрясен. Это немыслимый акт с моей точки зрения", - заявил мэр Менцнау Адрэйн Ж. Дюсс.

За несколько дней до стрельбы руководство фабрики заявило о сокращении производства, отмечает издание. В Швейцарии каждый третий владеет оружием, однако к преступлениям это приводит редко.