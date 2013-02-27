Бенедикт XVI провел последнюю аудиенцию: пообещал молиться за всех присутствующих

В Ватикане состоялась последняя всеобщая аудиенция Папы Римского Бенедикта XVI. На площади Святого Петра собралось около 150 тысяч человек.

Прощание с паствой, прощание с миром — так уже окрестили эту последнюю встречу. Йозеф Ратцингер объехал на открытом панорамном "папамобиле" пространство, обрамленное колоннадой Бернини. А затем благословил всех собравшихся, передает Вести.ру.

На площади присутствовали члены итальянского правительства, дипкорпуса, аккредитованного при Святом Престоле, зарубежные гости. Среди них — государственный секретарь США Джон Керри, наследный Великий Герцог Люксембурга Гийом, президент Словакии Иван Гашпарович, капитаны-регенты Республики Сан-Марино Теодоро Лонфернини и Денизе Бронцетти, премьер-министр родной для Ратцингера федеральной немецкой земли Бавария (ФРГ) Хорст Зеехофер, епископ Жоан Энрике Вивес, соправитель княжества Андорра. Все они после аудиенции получат возможность лично встретиться с Папой.

В своей последней речи Папа поблагодарил всех верующих за участие, доброту и любовь. А также пообещал молиться за всех присутствующих, за их родных и близких и за всю Италию.

В ходе своей последней аудиенции на площади святого Петра Бенедикт XVI заявил, что после отречения не вернется к личной жизни, "не оставит крест", и попросил верующих молиться за кардиналов, которым предстоит вскоре избрать нового Папу Римского, и за своего будущего преемника.

Папа также заявил, что понимает всю серьезность своего решения об отречении от престола.

Как сообщалось, 28 февраля, понтифик отречется от Святого Престола. Уже известна дальнейшая судьба Бенедикта XVI: после отречения от престола он станет "почетным понтификом Римско-католической церкви". Папа Римский уже провел последнюю проповедь и написал свой последний "Твит", в котором призвал всех единоверцев молиться за него и церковь. Ожидается, что нового понтифика выберут в марте.