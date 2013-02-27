Водолазы нашли метеоритные воронки на дне озера под Челябинском

На дне озера Чебаркуль в Челябинской областинашли воронки, где могут быть крупные осколки уральского метеорита, упавшего 15 февраля.



Об этом заявили местные власти, пишет ИТАР-ТАСС.

Водолазы исследовали дно озера Чебаркуль с помощью фонарей и щупов, после первого погружения они обнаружили несколько воронок, образовавшихся в иле. Но из-за толстого слоя ила – около трех метров - рассмотреть осколки метеорита не удалось, рассказала пресс-секретарь администрации города Чебаркуль Любовь Рудометова.

Более подробно о падении метеорита в Челябинске читайте здесь.

"В Чебаркуле создан специальный штаб по поиску метеоритных осколков, в который вошли специалисты спасательных служб, жилищно-коммунальной сферы и другие", - добавила она.

Как рассказал член комитета по метеоритам РАН, глава экспедиции Виктор Гроховский, 28 февраля из Екатеринбурга в Чебаркуль будет направлена бригада специалистов, которая примет участие в поисках метеоритных осколков и проведет магнитную съемку дна озера, и результаты, возможно, будут уже к вечеру.

"После проведения съемки мы сможем сделать конкретные выводы", - добавил он. При этом он опроверг сообщения СМИ об осколке весом 500 кг, который якобы может покоиться в том же озере Чебаркуль, - это не более чем фантазия, уверяет ученый.

Ранее уже удалось обнаружить несколько осколков уральского метеорита на земле. Самый большой из них - весом около двух кг. Гроховский уверен, что найдутся экземпляры и покрупнее.

При этом ученые призывать местных жителей, которые самостоятельно занимаются поисками осколков метеорита, надеясь извлечь их этого выгоду: наука важнее, поэтому нужно сдавать осколки исследователям.

Напомним, "метеоритный дождь" был зафиксирован утром 15 февраля в пяти регионах России: Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях и в Башкирии. От его падения пострадали более тысячи человек, в том числе 311 детей. Материальный ущерб оценили в миллиард рублей.