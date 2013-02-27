В США умер известный пианист Ван Клиберн

В США в возрасте 78 лет умер известный пианист Ван Клиберн. Он скончался у себя дома в Форт-Форте, штат Техас. Музыкант страдал раком кости.

Об этом в среду сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя музыканта, пишет Lenta.ru.

Международная карьера Клиберна началась в 1958 году, когда в возрасте 23 лет он победил на конкурсе имени П.И.Чайковского в Москве. Согласно некоторым источникам, отмечает АР, советский руководитель Никита Хрущев лично разрешил дать первую премию американцу, несмотря на напряженные отношения между СССР и США.

Клиберн начал учиться играть на фортепиано в три года. Его первым педагогом была мать, также талантливая пианистка, которая училась музыке у ученика Франца Листа. Свой первый конкурс пианист выиграл в 12 лет. До победы в Москве Клиберн стал первым почти во всех конкурсах, в которых принимал участие. Его товарищи по Джульярдской школе в Нью-Йорке удивлялись его работоспособности.

Музыкант прекратил гастролировать в 1978 году, чтобы проводить больше времени с больной матерью. В 1987 году музыкант сыграл на приеме в Белом доме в Вашингтоне по случаю исторического визита в США генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, после чего возобновил выступления.

В Форт-Ворте с 1962 года проходит Международный музыкальный конкурс имени Вана Клиберна. Состязания профессиональных музыкантов и любителей проводятся раз в четыре года.