После отречения Бенедикт XVI станет отшельником

27 февраля 2013, 22:52

Его будут звать почетным Папой Римским, звание "ваше святейшество" белую сутану оставят, заберут только папскую мантию и красные тапочки.

 

Папа Римский Бенедикт XVI после отрчения от престола будет жить отшельником. Последние дни своей жизни он проведет в бывшем доме садовника, переделанном в монастырь, в котором живут восемь монахинь. Эти скромные комнаты Бенедикт заметил во время молитвенных прогулок по садам Ватикана. 

Однако с избранным понтификом ему придется встретиться, ведь секретное досье о тайных группировках и геях-прелатах, которое ему представили в декабре, Бенедикт XVI решил передать своему последователю. Новый Папа сам решит, что с ним делать и как. Перед уходом Бенедикт успел принять добровольную отставку лишь одного кардинала — О'Брайана. Его обвиняют в том, что он домогался четырех юных священников во время их ночных молитв, передают Вести.ру.

Как сообщалось, сегодня, 27 февраля, Бенедикт XVI с прощальным словом обратился к верующим. Завтра,28 февраля, он отречется от престола, и Ватикан на несколько недель останется без папы римского. Кардиналы, тем временем, заняты тайными консультациями, кто-то из них займет заветный престол.

Последний раз, открывая объятья пастве, Папа Римский блаженно улыбался. 50 тысяч билетов раздали на эту аудиенцию, благословить всех перед отречением захотел сам Бенедикт XVI. Его будут звать почетным Папой Римским, звание "ваше святейшество" белую сутану оставят, заберут только папскую мантию и красные тапочки. Понтифик будет носить коричневые лоферы — туфли ручной работы, подаренные ему мексиканским сапожником.

Символы власти — перстень рыбака и свинцовую печать — уничтожат.

Дату конклава назовут после конгрегации кардиналов, в конце недели. Они уже начали неформальные консультации в римской гостинице "Святая Марта". Двести комнат, где живут кардиналы во время конклава, уже заняты. Если верить утечкам, требования к будущему папе сформулированы: не очень пожилой, реформатор, открытый миру и готовый к наполненной проповеднической работе. Кто из 117 кардиналов подходит под это описание, мир скоро узнает. Конклав может начаться в воскресенье, 10 марта.

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церковь Папа Римский Ватикан отречение Бенедикт XVI
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