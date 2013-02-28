В Тихом океане произошло мощное землетрясение

В четверг, 28 февраля, у побережья островного государства Вануату в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Об этом со ссылкой на Геологическую службу США сообщает РИА Новости.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 103 километров к западу от столицы Вануату города Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

Об угрозе цунами не сообщается.

Напомним, что Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" — имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Она опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.

Ранее "Главред" сообщал, что 25 февраля произошло землетрясение в Японии. Его магнитуда землетрясения составила 6,2. От удара стихии пострадали несколько десятков человек.