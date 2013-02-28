Уго Чавес умер два месяца назад – посол

У президента Венесуэлы Уго Чавеса еще два месяца назад была зафиксирована смерть головного мозга, а на днях он якобы был отключен от аппарата искусственного дыхания.

Об этом заявил бывший посол Панамы при Организации американских государств Гильермо Кочес , сообщает РИА Новости.

В интервью базирующемуся в Колумбии телеканалу NTN24 Кочес сообщил, что на прошлой неделе Чавеса доставили из Гаваны в Каракас, потому что отключать его от аппарата искусственного дыхания на Кубе власти не хотели.

"Президента, скорее всего, отключили от аппаратов, поддерживающих его жизнь, четыре дня назад", — сказал панамский политик.

По словам Кочеса, смерть головного мозга была зафиксирована у Чавеса еще 30 декабря. Соответственно Кочес считает возможным объявление о новых президентских выборах в Венесуэле "сегодня или завтра". При этом он настолько уверен в своих словах, что фактически бросил вызов венесуэльским властям, предложив им попытаться опровергнуть эту информацию.

"Я предлагаю правительству Венесуэлы сказать, что я говорю ложь, просто показав Чавеса", — подчеркнул Кочес.

Позже МИД Венесуэлы официально заявил, что информация о смерти Чавеса не соответствует действительности. Однако дипломаты не ответили на вопрос, когда общественности будут предъявлены фото- и видеоматериалы, свидетельствующие, что Чавес жив.

Ранее "Главред" сообщал, что Чавес в течение двух месяцев проходил лечение на Кубе после онкологической операции, за это время его ни разу не показали по телевидению. На прошлой неделе он был неожиданно доставлен в военный госпиталь Каракаса из Гаваны, перед этим власти опубликовали его фотографии из медицинской палаты, где он изображен вместе с дочерями. Кочес называет все эти свидетельства фальшивкой.