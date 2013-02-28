У Путина вырос рейтинг: помогли мировой статус России и повышение зарплат

28 февраля 2013, 09:38

65% россиян уверены, что за время своего правления Путин сделал для страны больше хорошего, а 18% — больше плохого

Владимир Путин

4 марта исполняется год с момента переизбрания Владимира Путина на третий президентский срок. Россияне считают, что его рейтинг вырос за счет того, что он сделал для страны больше хорошего, чем плохого. В актив ему записывают возвращение России "статуса великой державы". Эксперты объясняют это "действием пропаганды".

Об этом со ссылкой на социологов "Левада-центра" сообщает  "Коммерсантъ".

65% уверены, что за время своего правления Путин сделал для страны больше хорошего, а 18% — больше плохого. Причем большой его заслугой граждане считают то, что он смог "вернуть России статус великой уважаемой державы" (36% респондентов). "Это эффект пропаганды. За рамками повседневных проблем люди полагаются на то, что им транслирует телевидение",— сказал директор "Левада-центра" Лев Гудков, отметив, что об этом достижении вспоминают прежде всего "люди малообеспеченные, жители провинции".

Вторая по популярности заслуга Путина (ее называют 28%) — повышение зарплат, пенсий, пособий. Но нельзя сказать, что гражданам нравится все, что президент делает в экономической и социальной сфере. Так, по мнению 43% граждан, президенту не удается "обеспечивать справедливое распределение доходов в интересах простых людей", а 36% недовольны, что он не смог "вернуть простым людям средства, утерянные ими в ходе реформ". Кроме того, только 11% считают его заслугой "укрепление закона и порядка", а 25%, напротив, упрекают президента в том, что этого порядка так и не удалось добиться.

У граждан сложный комплекс представлений о Путине, "например, они сомневаются, вынужден ли он мириться с коррупцией, или сам включен в эти схемы", говорит Гудков. Но основная масса "относится к главе государства нейтрально, плюс ко всему у россиян есть сознание безальтернативности Путина".

"У кремлевских имиджмейкеров есть серьезный повод для беспокойства. Когда Дума принимает какие-то консервативные законы, они получают поддержку у общества и добавляют рейтинг президенту. Но к повседневной жизни эти инициативы отношения не имеют",— заявил политолог Борис Макаренко. По его словам "оттого, что в Россию переехал Жерар Депардье", тарифы ЖКХ расти не перестанут. "В публичной политике совершенно не та повестка дня, создается лишь видимость всеобщего одобрения Владимира Путина",— считает политолог.

Ранее "Главред" сообщал, что полгода назад "Левада-Центр" тоже проводил опрос, согласно которому деятельность Путина на посту президента России положительно оценивают всего 48%, а 25% высказались резко против него, тогда как в мае сторонниками Путина можно было назвать 60% респондентов, а о своей антипатии к нему заявляли 21% опрошенных.

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