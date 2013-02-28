Сегодня Бенедикт XVI в прямом эфире отречется от престола

Сегодня, 28 февраля, в 20:00 состоится официальное отречение от престола Папы Римского Бенедикта XVI.

Ожидается, что последние часы его понтификата будут транслироваться в прямом эфире, передает УНИАН.

Такое решение было озвучено директором Ватиканского телевидения, монсеньйором Эдоардо Мария Вигано, который считает, что отъезд Бенедикта XVI в Кастель-Гандольфо станет историческим моментом.

В день отречения Папы от престола почти каждый его шаг будет записан на камеру телевизионного центра Ватикана, чтобы сохранить для потомков события этого дня.

Отречение Папы Римского от престола: все подробности

Итальянское радио и телевидение (RAI) планируют транслировать событие на все континенты.

Телевидение Ватикана анонсировало использование 26 телевизионных камер, чтобы следить за событием отъезда Папы, а также конклавом и следующим Папой.

"Мы планируем трансляцию события со всем уважением к Папе и верующим, которые хотят поддержать Бенедикта XVI в такой важный момент", - отметил Вигано.

После отречения Папы от престола в собор Святого Петра ударила молния: фото и видео

Телевизионные камеры будут вести съемку в Апостольском дворце до 17 часов по местному времени – пока понтифик не сядет в вертолет на Кастель Гандольфо.

Отставка вступает в силу через три часа.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее стала известна известна дальнейшая судьба Бенедикта XVI: после отречения от престола он станет "почетным понтификом Римско-католической церкви".

Соратник Папы Римского назвал причину его ухода с престола

Папа Римский уже провел последнюю проповедь и написал свой последний "Твит", в котором призвал всех единоверцев молиться за него и церковь. Ожидается, что нового понтифика выберут в марте.