Власти Венесуэлы опровергли сообщение о смерти Чавеса

МИД Венесуэлы официально заявил, что информация бывшего посла Панамы в Организации американских государств Гильермо Кочеса о том, что президент Венесуэлы Уго Чавес скончался четыре дня назад, не соответствует действительности.

Однако дипломаты не ответили на вопрос, когда общественности будут предъявлены фото- и видеоматериалы, свидетельствующие, что Чавес жив, сообщают "Известия".

"Истинное положение дел неизвестно даже в политических кругах Каракаса. Понятно, что преемник Чавеса Николас Мадура заинтересован в том, чтобы президент пребывал в здравом уме и смог обеспечить мирную передачу власти, — сказал "Известиям" профессор политической теории из Центрального университета Венесуэлы Никмер Эванс. — Если же Чавес действительно умер, то долго хранить это в секрете не удастся — не позволит оппозиция, которая в таком случае будет настаивать на досрочных выборах".

Эксперт особо отметил, что автор сенсационного заявления Гильермо Кочес был отправлен в отставку после того, как раскритиковал руководство Панамы за согласие с переносом срока инаугурации Чавеса.

В связи с возникшими слухами о смерти венесуэльского президента обращает также на себя внимание тот факт, что последняя запись в его Twitter появилась 18 февраля. Тогда Чавес поблагодарил братьев Кастро за поддержку, венесуэльцев за любовь и сообщил, что возвращается на родину.

Ранее "Главред" сообщал. что по сведениям Гильермо Кочеса , после доставки президента с Кубы, где он проходил лечение, по просьбе дочерей его отключили от аппаратов жизнеобеспечения. Кочес утверждает, что еще в Сантьяго кубинские врачи констатировали смерть головного мозга Чавеса. Он требует, чтобы власти Венесуэлы подтвердили или опровергли его слова.