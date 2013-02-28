Бенедикт XVI пообещал полностью подчиняться своему преемнику

На последней встрече с кардиналами отрекающийся от Святого престола Папа Римский Бенедикт XVI пообещал уважать своего преемника и полностью ему подчиняться. Он поблагодарил кардиналов за помощь и пожелал им "в своем разнообразии создать прекрасную гармонию оркестра".

"Среди вас есть и будущий Папа, которому я обещаю свое полное подчинение и уважение", - обратился к кардиналам Бенедикт XVI, пишет ИТАР-ТАСС.

После приветственного слова, с которым к понтифику обратился декан Кардинальской коллегии Анджело Содано, Бенедикт XVI поблагодарил всех кардиналов, которые служат в Римской курии или прибыли в Ватикан для участия в будущем конклаве.

"Ваша близость и ваши советы очень помогли мне в моем служении. Для меня было радостью идти с вами вместе все эти годы", - сказал Папа. Понтифик выразил надежду, что коллегия кардиналов уподобится оркестру, где будут царить согласие и гармония.

Вечером 28 февраля швейцарская гвардия прекратит охрану Бенедикта XVI и покинет летнюю резиденцию понтификов около Рима, где глава Ватикана намерен поселиться после отречения.

На церемонии прощания кардиналы по очереди подходили к Бенедикту XVI, каждого из них он приветствовал, жал руки. Понтифик произнес молитву и короткую речь, в которой поблагодарил кардиналов за поддержку и верность.

"Я был избран 19 апреля 2005 года и с этого момента я все силы отдавал церкви. Преемник Святого Петра принадлежит всем. Служение Господу требует много сил. Я получаю множество писем о вере в Христа от братьев и сестер, которые живут рядом с нами, и от тех, кто посвятил свою жизнь служению Господу. Это говорит о том, что церковь жива. Я не отказываюсь от церкви, я буду продолжать служить Богу. Я останусь во граде святом, но я больше не буду главой папства. Я прошу кардиналов нашей церкви молиться за меня, я же буду молиться за них. Я надеюсь, что они сделают правильный выбор", - сказал Бенедикт XVI.

В 18:00 по киевскому времени Папа покинет Ватикан и на вертолете отправится в свою резиденцию Кастель Гандольфо. Сопровождать его будут только швейцарские гвардейцы и высокопоставленные кардиналы. В 21:00 (по Киеву) ворота папского замка закроются: это будет означать, что Бенедикт XVI официально сложил полномочия, и Святой престол вакантен до выборов следующего папы.

Остаток жизни Йозеф Ратцингер, таково имя папы в миру, проведет за стенами Ватикана в добровольном затворничестве. После отставки он будет носить титул "почетного папы". К нему можно будет обращаться "Ваше святейшество". Кроме того, Ратцингер продолжит носить белую рясу, но заменит традиционные для понтифика красные ботинки на коричневые лоферы (кожаные тапочки ручной выделки - ред.).

Отрекшись от престола, Бенедикт XVI намерен вести изолированный образ жизни. Он не будет участвовать в управлении церковью и полностью посвятит себя молитвам и размышлениям.

Напомним, 27 февраля, на последнюю встречу с понтификом раздали 50 тысяч билетов. Еще 100 тысяч человек приехали самостоятельно, из разных стран мира: Швейцарии, Бразилии, Германии. Паломники держали в руках плакаты, на которых написано: "Нам тебя будет очень не хватать".

11 февраля Бенедикт XVI заявил о своем решении отречься от престола потому, что не чувствует в себе сил далее исполнять обязанности главы католической церкви. Однако, в итальянских СМИ появилась информация о том, что настоящей причиной отречения понтифика стал гей-скандал в Ватикане.

Такое произошло впервые за 600 лет.