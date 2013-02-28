Нигерийские пираты освободили украинского моряка

В Нигерии был освобожден украинский моряк с судна Walvis-7, которого 10 февраля захватили в плен пираты.

ОБ этом со ссылкой пресс-службу МИД сообщает УНИАН.

По информации украинского посольства в Нигерии, гражданин Украины - член экипажа захваченного 10 февраля с.г. транспортного судна Walvis-7 27 февраля прибыл в Лагос. С ним по телефону разговаривал консульский работник посольства Украины. Мужчина сообщил, что прошел медицинское обследование. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Компания-судовладелец приобрела для гражданина Украины билет на сегодняшний рейс авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Лагос – Стамбул – Одесса. Предполагается, что моряк прибудет в Одессу 1 марта.

По имеющейся информации, на данное время за рубежом в плену не находится ни одного моряка - гражданина Украины, отметили в МИД.

Ранее "Главред" сообщал, что 10 февраля нигерийские пираты напали на транспортное судно Walvis-7 нигерийской компании Sea Tracks Group. С борта судна пиратами в неизвестном направлении были вывезены старший механик – гражданин Украины и капитан судна – гражданин Гондураса.

Фото: infosmi.net