США выделят сирийским повстанцам 60 миллионов

США предоставит сирийским повстанцам "нелетальную помощь" на сумму в 60 миллионов долларов.

Об этом сказал Государственный секретарь США Джон Керри, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Соответствующее заявление он сделал после встречи с лидером Сирийской национальной коалиции Муазом аль-Хатибом в Риме, пишет

Речь идет о том, что США начнут поставлять оппозиционным группам, сражающимся против режима Башара Асада, продовольствие и медикаменты, а также оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры на территориях, подконтрольных повстанцам.

Кроме того, Керри пообещал продолжить помогать беженцам, покинувшим Сирию и осевшим в соседних странах — Турции, Ливане, Иордании и Ираке.

По данным СМИ, американская администрация в поддержке сирийской оппозиции зайдет даже дальше. Источники в Вашингтоне сообщили, что специалисты из США будут обучать бойцов Сирийской свободной армии, а также обеспечивать их военным оборудованием: приборами ночного видения, машинами, бронежилетами, радиостанциями и так далее. При этом и Керри, и источники газеты подчеркнули, что поставок оружия повстанцам ожидать пока не следует.

Представители повстанцев уже заявили, что одобряют этот шаг, но считают его недостаточным, поскольку лишь поставки современного оружия могли бы изменить баланс сил и довести гражданскую войну до быстрого завершения.

Ранее страны Запада категорически отказывались оказывать материальную помощь повстанцам, опасаясь, что тем самым они поддержат радикальные и экстремистские элементы в рядах сирийских повстанцев. Однако без помощи Запада на первый план в Сирии вышли именно эти экстремисты, получающие существенную поддержку из суннитских монархий Персидского залива.

Как известно, гражданская война в Сирии продолжается уже почти два года. Повстанцы (преимущественно сунниты) пытаются свергнуть алавитский режим президента Башара Асада. Жертвами этой войны стали уже более 70 тысяч человек.