В Италии против Берлускони возбудили уголовное дело

Против экс-премьер-министра Италии и лидера правоцентристской коалиции Сильвио Берлускони возбуждено новое уголовное дело по подозрению в коррупции.

По данным следствия, в 2006 году Берлускони якобы подкупил сенатора Серджо де Грегорио (Sergio De Gregorio), заплатив ему три миллиона евро (3,9 миллиона долларов). Последний входил в победившую в этот год на выборах левоцентристскую коалицию. Спустя несколько месяцев сенатор внезапно переменил свои взгляды и перешел в правую оппозицию Берлускони, передает Lenta.ru.

Подкуп якобы поспособствовал тому, что в 2008 году правительство левоцентристов во главе с Романо Проди потеряло большинство в сенате и отправилось в отставку. После этого к власти на досрочных выборах пришел Берлускони.

Дело в отношении бывшего премьер-министра было возбуждено прокуратурой Неаполя, потому что именно от этого города избирался де Грегорио. Сам сенатор также находится под следствием, пишут местные СМИ.

Ранее политические противники Берлускони не раз обвиняли его в подкупе парламентариев, однако дело по факту таких преступлений было возбуждено впервые.

Берлускони несколько раз (в 1994-1995, 2001–2006 и 2008-2011 годах) занимал пост премьер-министра Италии. Он является лидером партии "Народ свободы". Его правоцентристское политическое объединение на выборах, прошедших 25 февраля, получило почти 30 процентов голосов.

В отношении Берлускони возбуждено уже несколько уголовных дел. В октябре 2012 года он был признан виновным в финансовых махинациях в его компании Mediaset. Сначала он был приговорен к четырем годам тюрьмы, затем этот срок по амнистии был сокращен до одного года, однако адвокаты Берлускони подали апелляцию и пока он остается на свободе.

Кроме того, политик обвиняется в том, что пользовался услугами несовершеннолетней проститутки и якобы превысил свои полномочия, потребовав от полицейских отпустить девушку из-под стражи.