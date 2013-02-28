В Бангладеш после приговора исламисту начались массовые беспорядки: есть жертвы

В Бангладеш сегодня, 28 февраля, был вынесен смертный приговор главе исламистской партии Джамаат-и-ислами Делвару Хоссейну Сайеди, которого обвинили в причастности к убийству 381 мирного жителя. После вынесения приговора в разных городах страны начались массовые беспорядки. В результате, погибли не менее 13 человек, десятки получили ранение.

По данным бангладешской газеты Daily Star, среди жертв есть полицейские, сторонники правительства и случайные прохожие. Столкновения, во время которых исламисты бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в полицейских, били автомобили, произошли как в столице Дакке, так и в других округах страны, в том числе в крупнейшем порту Читтагонг, пишет РИА Новости.

Делвар Хоссейн Сайеди, известный политик и проповедник, был признан виновным в массовых убийствах и религиозном преследовании индуистов во время войны за независимость Бангладеш 1971 года.

В начале февраля Верховный суд страны приговорил к пожизненному тюремному заключению помощника генсека партии Абдула Кадера Моллу. Ранее к смерти заочно был приговорен известный исламский проповедник и один из лидеров партии Маолана Абул Калам Азад. Процесс стал причиной обострения внутриполитической ситуации в Бангладеш, так как по нему проходит целый ряд лидеров "Джамаат-и-Ислами", а также члены находящейся с ней в союзе Бангладешской националистической партии — главной оппозиционной силы страны.



Недовольные судом сторонники этих партий устраивают массовые беспорядки. "Джамаат-и-Ислами" призывает власти прекратить судебный процесс во избежание "гражданской войны".

Напомним, 6 февраля, был застрелен лидер оппозиционного "Народного фронта" Туниса Шукри Балаида. После известия о смерти оппозиционера, на улицы вышли уже более тысячи людей.