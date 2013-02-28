Бенедикт XVI попрощался с верующими и покинул Ватикан на вертолете

28 февраля 2013, 18:54

Папа Бенедикт XVI оставил Ватикан.

  • Бенедикт XVI попрощался с верующими и покинул Ватикан на вертолете фото: EPA/UPG
  • Бенедикт XVI попрощался с верующими и покинул Ватикан на вертолете фото: EPA/UPG
  • Бенедикт XVI попрощался с верующими и покинул Ватикан на вертолете фото: vesti.ru

Папа Римский Бенедикт XVI покинул Ватикан на вертолете и улетел в папскую резиденцию Castel Gondolfo.

Сегодня последний день, когда немец Йозеф Ратцингер возглавлял католическую церковь. Ранее он заявил, что не имеет больше сил вести паству христиан далее, передают Вести.ру.

В течение дня понтифик проводил последние приватные встречи с кардиналами и членами Государственного секретариата (правительства) Ватикана.

За несколько минут до выхода из дворца Бенедикт XVI попрощался с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Тарчизио Бертоне и деканом Коллегии кардиналов кардиналом Анджело Содано. Государственный секретарь на время режима sede vacante (свободного престола) станет главным лицом в Ватикане.

Телевизионная камера репортеров застала Папу во время прохождения по личным покоям понтифика в Ватиканском дворце. Он шел в сопровождении нескольких кардиналов и людей из своего ближайшего окружения.

Затем Бенедикт XVI вышел во внутренний дворик дворца, где его ожидал кортеж автомобилей, сопровождаемых личной охраной и полицейскими на мотоциклах. В этот момент над Римом зазвучал звон колоколов.

Папа простился с кардиналами, а также другими провожающими и сел в черный "Мерседес". Кортеж совершил небольшой прощальный вояж по территории Ватикана и доставил понтифика к вертолету итальянских вооруженных сил. Возде вертолета был выстроен почетный караул швейцарских гвардейцев. Прозвучал государственный гимн Ватикана на музыку Шарля Гуно. На вертолете Бенедикт XVI отправился в Кастель Гандольфо - городок, расположенный в получасе лета от Ватикана. Понтифика в полете сопровождают его личный секретарь, немецкий архиепископ Георг Генсвайн и начальник ватиканской жандармерии командор Доменико Джани.

"Спасибо за вашу любовь и поддержку. Пусть вам всегда приносит радость Иисус Христос, который является центром вашей жизни", — написал понтифик в микроблоге в "Твиттере", обратившись к верующим.

У ватиканской резиденции собралась группа из нескольких десятков верующих. Автомобиль с понтификом в сопровождении полицейского кортежа подъехал к вертолетной площадке, откуда Бенедикт XVI вылетел в Кастель Гандольфо.

"Огромное спасибо вам за дружескую поддержку. Этот день принес мне великую радость. Я всем своим сердцем, молитвами и мыслями, я всей своей внутренней силой готов служить богу. Благословляю вас во имя святого духа", - приводит "Интерфакс" слова Бенедикта XVI.

 В 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому времени) состоится церемония отречения, включающая уничтожение "перстня рыбака" и папской печати - символов власти понтифика. Бенедикт XVI сменит официальное белое одеяние и красные папские "макасины". Вместо них он наденет коричневые легкие туфли, которые были ему преподнесены в дар мексиканскими сапожниками во время его последней латиноамериканской поездки. Частью истории станет личный герб Бенедикта XVI, один из центральных элементов которого - легендарный баварский медведь. Будет спущен желто-белый государственный флаг Ватикана и снят с дежурства караул швейцарской гвардии. Одновременно будет закрыт личный аккаунт Бенедикта в Twitter. Как сообщил глава Службы печати Святого Престола священник Федерико Ломбарди, личный аккаунт понтифика, открытый 12декабря 2012 года, будет "приостановлен", и новому предстоятелю Римско-католической церкви предстоит решать, продолжать ли такой тип общения с верующими в социальных сетях. 

 После отречения никто извне более не увидит и не услышит Бенедикта, который уходит в добровольное затворничество. Через два месяца он переедет за стены Ватикана, где будет жить в здании бывшего монастыря.

фото: vesti.ru

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
церковь Папа Римский Ватикан Бенедикт XVI
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять