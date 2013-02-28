Бенедикт XVI попрощался с верующими и покинул Ватикан на вертолете

Папа Римский Бенедикт XVI покинул Ватикан на вертолете и улетел в папскую резиденцию Castel Gondolfo.

Сегодня последний день, когда немец Йозеф Ратцингер возглавлял католическую церковь. Ранее он заявил, что не имеет больше сил вести паству христиан далее, передают Вести.ру.

В течение дня понтифик проводил последние приватные встречи с кардиналами и членами Государственного секретариата (правительства) Ватикана.

За несколько минут до выхода из дворца Бенедикт XVI попрощался с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Тарчизио Бертоне и деканом Коллегии кардиналов кардиналом Анджело Содано. Государственный секретарь на время режима sede vacante (свободного престола) станет главным лицом в Ватикане.



Телевизионная камера репортеров застала Папу во время прохождения по личным покоям понтифика в Ватиканском дворце. Он шел в сопровождении нескольких кардиналов и людей из своего ближайшего окружения.



Затем Бенедикт XVI вышел во внутренний дворик дворца, где его ожидал кортеж автомобилей, сопровождаемых личной охраной и полицейскими на мотоциклах. В этот момент над Римом зазвучал звон колоколов.



Папа простился с кардиналами, а также другими провожающими и сел в черный "Мерседес". Кортеж совершил небольшой прощальный вояж по территории Ватикана и доставил понтифика к вертолету итальянских вооруженных сил. Возде вертолета был выстроен почетный караул швейцарских гвардейцев. Прозвучал государственный гимн Ватикана на музыку Шарля Гуно. На вертолете Бенедикт XVI отправился в Кастель Гандольфо - городок, расположенный в получасе лета от Ватикана. Понтифика в полете сопровождают его личный секретарь, немецкий архиепископ Георг Генсвайн и начальник ватиканской жандармерии командор Доменико Джани.

"Спасибо за вашу любовь и поддержку. Пусть вам всегда приносит радость Иисус Христос, который является центром вашей жизни", — написал понтифик в микроблоге в "Твиттере", обратившись к верующим.

У ватиканской резиденции собралась группа из нескольких десятков верующих. Автомобиль с понтификом в сопровождении полицейского кортежа подъехал к вертолетной площадке, откуда Бенедикт XVI вылетел в Кастель Гандольфо.

"Огромное спасибо вам за дружескую поддержку. Этот день принес мне великую радость. Я всем своим сердцем, молитвами и мыслями, я всей своей внутренней силой готов служить богу. Благословляю вас во имя святого духа", - приводит "Интерфакс" слова Бенедикта XVI.



В 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому времени) состоится церемония отречения, включающая уничтожение "перстня рыбака" и папской печати - символов власти понтифика. Бенедикт XVI сменит официальное белое одеяние и красные папские "макасины". Вместо них он наденет коричневые легкие туфли, которые были ему преподнесены в дар мексиканскими сапожниками во время его последней латиноамериканской поездки. Частью истории станет личный герб Бенедикта XVI, один из центральных элементов которого - легендарный баварский медведь. Будет спущен желто-белый государственный флаг Ватикана и снят с дежурства караул швейцарской гвардии. Одновременно будет закрыт личный аккаунт Бенедикта в Twitter. Как сообщил глава Службы печати Святого Престола священник Федерико Ломбарди, личный аккаунт понтифика, открытый 12декабря 2012 года, будет "приостановлен", и новому предстоятелю Римско-католической церкви предстоит решать, продолжать ли такой тип общения с верующими в социальных сетях.



После отречения никто извне более не увидит и не услышит Бенедикта, который уходит в добровольное затворничество. Через два месяца он переедет за стены Ватикана, где будет жить в здании бывшего монастыря.

фото: vesti.ru