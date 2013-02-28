Французская полиция провела обыски по делу о финансировании Каддафи кампании Саркози

28 февраля 2013, 21:15

Следствие было начато после того, как бывший президент Франции Николя Саркози обвинил агентство в клевете и подал заявление в полицию.

Французская полиция провела обыски у экс-главы МВД страны Клода Геана по делу о финансировании покойным ливийским лидером Муаммаром Каддафи избирательной кампании бывшего президента Николя Саркози в 2007 году, сообщает издание Le Monde.

Сейчас прокуратора проводит предварительное расследование относительно документа, в марте 2012 года опубликованного независимым информационным агентством Mediapart. В документе говорилось, что Каддафи якобы передал Саркози на его предвыборную кампанию 50 миллионов евро.

В качестве доказательства издание приводило на своем сайте подписанное бывшим секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии Мусой Кусой постановление о предоставлении соответствующих средств, уточняет ИТАР-ТАСС.

Следствие было начато после того, как бывший президент Франции Николя Саркози обвинил Mediapart в клевете и подал заявление в полицию. В январе правоохранители допросили Зияда Такиеддина - франко-ливанского бизнесмена, который утверждал, что располагает доказательствами получения Саркози средств от Каддафи. При этом деньги якобы не были указаны в списке расходов на предвыборную кампанию. После этого следователи приняли решение провести обыски.

По сведениям издания, 50 млн евро, переданных Каддафи для Саркози, отмыли через банковские счета в Панаме и Швейцарии. Предполагается, что швейцарский счет был открыт на имя сестры лидера партии "Союз за народное движение" и активного участника предвыборной кампании Саркози Жана-Франсуа Копе.

Муса Куса в документе Mediapart утверждал, что постановление о поддержке избирательной кампании Саркози было направлено 10 декабря 2006 года советнику полковника Баширу Салеху, которого в Джамахирии называли "кассиром Каддафи". Данный документ якобы был составлен вскоре после переговоров, прошедших 6 октября 2006 года, в которых с ливийской стороны принял участие глава спецслужб Абдулла ас-Сенусси и председатель Ливийского фонда африканских инвестиций Башир Салех, а с французской - Зияд Такиеддин и бывший глава МВД Франции Брис Ортеф.

Адвокат бывших высокопоставленных лиц ливийского режима Марсель Секкальди заявил агентству, что, по меньшей мере, четыре человека могут подтвердить факт передачи денег Саркози. Помимо сына Каддафи Сейфа аль-Ислама это бывший премьер-министр Ливии Багхдади Махмуди, Абдулла Сенусси и бывший представитель Ливии в ООН Бузид Дурда - они могли бы дать показания, если бы не были заключенными.

Впервые сведения о том, что режим Каддафи финансировал первую президентскую кампанию Николя Саркози, были озвучены в марте 2011 года сыном Каддафи Сейфом аль-Исламом, когда народные волнения в Ливии были в самом разгаре, а ООН решала вопрос о вмешательстве в дела страны. В интервью телеканалу Euronews он потребовал от французского президента с учетом его позиции по отношению к событиям в Ливии вернуть потраченные на него средства.

"Мы финансировали его кампанию, и у нас есть доказательства. Мы готовы раскрыть все сведения", - заявлял сын Каддафи. Он уточнил, что речь идет о банковских счетах, документах и операциях по переводу денежных средств.

Елисейский дворец категорически официально опроверг выдвинутые утверждения, а Клод Геан заявил, что у Ливии не может быть никаких доказательств этого. Сам Саркози назвал эти утверждения смехотворными, а опубликованный Mediapart документ - грандиозной фальшивкой.

Как известно, в январе, бывший посредник между Ливией и Францией, ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин (Ziad Takieddine) подтвердил, что режим Каддафи финансировал предвыборную кампанию бывшего президента Франции Николя Саркози.

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