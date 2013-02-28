Католики остались без Папы: в Ватикане начался режим "вакантного престола"

Папа Римский Бенедикт XVI, 28 февраля, в 21.00 (по киевскому времени) завершил свое служение в качестве главы Римско-католической церкви, с этого момента в Ватикане начался режим "вакантного престола" (sede vacante).

О своем намерении отречься от Апостольского престола 85-летний Йозеф Ратцингер объявил на латыни 11 февраля, став первым Папой в современной истории, который решился на такой шаг, пишет РИА Новости.

За три часа до начала режима "вакантного престола" Бенедикт XVI, который после отныне будет носить титул "почетного Папы", под звон колоколов покинул Ватикан и на вертолете отправился в летнюю папскую резиденцию Кастельгандольфо под Римом, где проведет ближайшие два месяца.

Режим "вакантного престола" продлится до марта, когда на конклаве будет избран новый Папа Римский.

Во время "вакантного престола" прекращают деятельность все дикастерии (ведомства) Римской курии, включая госсекретариат. Свою деятельность продолжают камерленго, апостольский пенитенциарий, архипресвитер базилики святого Петра, генеральный викарий государства Ватикан, секретари дикастерий, которые занимаются обычной деятельностью церкви, субститут госсекретариата, секретарь по отношениям святого престола с государствами, а также нунции (дипломатические представители) и великий элемозинарий (глава службы папских милостей).