Ватикан остался без Папы Римского: как это было

Католики официально остались без Папы. Бенедикт XVI, который стал 19 апреля 2005 года 265-м Папой Римским, в четверг, 28 февраля в 21.00 (по киевскому времени) завершил свое служение в качестве главы Римско-католической церкви, с этого момента в Ватикане начался режим "вакантного престола" (sede vacante).

Римо-католическая церковь осталась без предстоятеля — вплоть до выборов нового Папы Римского.

Сам Йозеф Ратцингер объявил о своем добровольном намерении отречься от престола еще 11 февраля. Уход на покой предполагает перемену облачения и обуви, а также уничтожение символа папской власти — "перстня рыбака", служащего печатью. Все эти процедуры были проведены 28 февраля.

После ухода на покой Папа Римский Бенедикт XVI по-прежнему будет носить белую сутану.

У ворот Апостольского дворца в загородной резиденции Кастель-Гандольфо сняты с дежурства швейцарские гвардейцы, спущен желто-белый государственный флаг Ватикана. Наместник "Христова царства на Земле" стал простым смертным.

За три часа до начала режима "вакантного престола" Бенедикт XVI, который отныне будет носить титул "почетного Папы", под звон колоколов покинул Ватикан и на вертолете отправился в летнюю папскую резиденцию Кастельгандольфо под Римом, где проведет ближайшие два месяца.

Йозеф Ратцингер сохранит за собой папское имя — Бенедикт XVI, а также право на уважительное обращение "Ваше Святейшество". Отныне он будет величаться "почетным папой" или "Почетным епископом Рима". Через два-три месяца Бенедикт XVI вернется в Ватикан, где будет жить в добровольном затворничестве в монастыре.

В одной из своих прощальных речей Папа заверил кардиналов, что будет полностью подчиняться своему пока еще неизвестному преемнику.

виде: фото: vesti.ru