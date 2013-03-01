В России произошла техногенная авария, пострадали около 30-ти человек

В пятницу, 1 марта, в городе Березники Пермского края РФ на предприятии "Сода-хлорат" произошло ЧП - в цеху №13 жидкого хлора произошел выброс продукции, в результате чего пострадали 26 человек.

По факту техногенной аварии на предприятии начата доследственная проверка, сообщает РИА Новости.

Сообщение о происшествии поступило в краевое МЧС в 8.21 (4.21 по Киеву) 1 марта. ЧП произошло в цехе №13 по производству жидкого хлора. В результате нарушения технологического процесса произошел кратковременный выброс хлора на наружной установке колонны осушки хлора. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

"По предварительным данным, из 26 работников предприятия, обратившихся за медицинской помощью, четверо госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильно удовлетворительное", — передает СК.

По данным МЧС, выброс хлора блокирован. Угрозы для населения нет.

Ранее "Главред" сообщал, что в январе 2012-го на западе Германии в г.Брюль произошел взрыв газообразного хлора на заводе, занимающемся секретными разработками. Пострадали 39 человек, из них 7 - тяжело.