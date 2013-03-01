Сильный снегопад накрыл теплолюбивую Испанию

Сильные снегопады завалили теплолюбивую Испанию. В некоторых регионах страны толщина снежного покрова достигла 50 сантиметров. Об этом сообщили в Национальном агентстве по метеорологии.

В течение 10 минут первый канал испанского телевидения показывал заваленные снегом города, залитые потоками воды улицы, гнущиеся под ударами порывов ветра деревья и дрожащих от холода прохожих, пишет ИТАР-ТАСС.

Непрекращающиеся третий день снегопады вызвали заторы на дорогах, резкое увеличение количества авариям, а также перебоям со снабжением сельских районов продуктами первой необходимости. Метели — достаточно редкое явление для Испании привели к отмене занятий в школах.

Особенно неожиданными оказались сильные снегопады в Южной Андалусии, где под снегом оказался знаменитый кафедральный собор в Севилье и дворцовый комплекс Альгамбра. Температура воздуха в последние дни ночью достигала в ряде регионов отметки минус 10 градусов, однако днем не опускалась ниже нуля.

Между тем, вдоль всего побережья Средиземного моря прошли проливные дожди, непогода привела к затоплению подвалов и первых этажей жилых домов. По прогнозам синоптиков в пятницу в 36 провинциях страны по-прежнему сохранится опасность снегопадов и проливных дождей.