Кровавая бойня в Бангладеш: 30 погибших и около 300 раненых

В Бангладеш в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли уже 30 человек, сообщает индийский телеканал NDTV.

Кроме того, около 300 человек получили ранения, в том числе полицейские. Ранее сообщалось о 13 погибших, среди которых оказались протестующие, полицейские и случайные прохожие, пишет Интерфакс.

Как известно, беспорядки вспыхнули в стране после того, как трибунал по военным преступлениям приговорил одного из лидеров оппозиционной исламской партии Джамаат-э-Ислами Дельвара Хосейна Сайеди к смертной казни.

Делвар Хоссейн Сайеди, известный политик и проповедник, был признан виновным в массовых убийствах и религиозном преследовании индуистов во время войны за независимость Бангладеш 1971 года.

В марте 2010 года правительство Шейх Хасины создало трибунал по расследованию преступлений, власти заявляют, что число жертв войны за независимость от Пакистана составляет около 3 миллионов человек.

В начале февраля другой руководитель партии Джамаат-и-ислами Абдула Кадер Мулл был приговорен к пожизненному заключению. Ранее к смерти заочно был приговорен известный исламский проповедник и один из лидеров партии Маолана Абул Калам Азад. Процесс стал причиной обострения внутриполитической ситуации в Бангладеш, так как по нему проходит целый ряд лидеров Джамаат-и-Ислами,а также члены находящейся с ней в союзе Бангладешской националистической партии- главной оппозиционной силы страны.

Массовые беспорядки начали сторонники исламистских партий,которые угрожают "гражданской войной" в случае, если власти не прекратят судебные процессы.