Дату выборов нового Папы Римского могут назначить 4 марта

В понедельник, 4 марта, в Ватикане кардиналы Римско-католической церкви должны провести подготовительные совещания, на которых обсудят важнейшие вопросы церковной жизни и примут решение о дате выборов нового Папы Римского вместо Бенедикта XVI.

Об этом рассказал пастве архиепископ Неаполитанский, кардинал Крешенцио Сепе, сообщает РИА Новости.

По информации, поступающей из Ватикана, совещания членов Кардинальской коллегии, которым на мартовском конклаве предстоит избрать нового Папу Римского, скорее всего, будут проходить в зале Синода епископов Римско-католической церкви. Не исключено, что уже в понедельник будет определена дата начала конклава.

Объявляя 11 февраля о своем решении отказаться от папского служения, Бенедикт XVI, сразу же напомнил, что "те, на ком лежат соответствующие полномочия, должны будут созвать конклав для избрания нового понтифика". Официальный представитель Святого престола Федерико Ломбарди уточнил тогда, что уже к Пасхе, которую католики в этом году празднуют 31 марта, церковь обретет нового Викария Христа.

Папа Римский будет избран на конклаве по правилам, установленным апостолической конституцией Universi Dominici gregis (Вся паства Господа), которую в феврале 1996 года издал Иоанн Павел II. Согласно особому рескрипту Motu proprio, подписанному Бенедиктом XVI в июне 2007 года, его преемник должен будет набрать не менее двух третей голосов участников высокого собрания.

"Все мы должны быть едины в молитве, чтобы избрать согласно Святому Духу, а не в соответствии с личными интересами. Мы должны быть уверены, что Господь изберет того, кто должен принять на себя тяжкий крест", — подчеркнул кардинал Сепе.

Ранее "Главред" сообщал, что 28 февраля, Бенедикт завершил свое служение в качестве главы Римско-католической церкви, с этого момента в Ватикане начался режим "вакантного престола" (sede vacante).