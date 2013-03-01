Власти Венесуэлы утверждают, что Чавес сражается за жизнь

Президент Венесуэлы Уго Чавес сражается за жизнь, продолжая лечиться от рака. Об этом заявил вице-президент страны Николас Мадуро, выступив по телевидению, чтобы сообщить стране о состоянии здоровья главы государства.

"Знаете почему наш лидер болен? Потому что он отдал свои душу и тело, пожертвовал здоровьем в борьбе за тех, кто нуждается", - цитирует El Pais Мадуро, сделанное 28 февраля во время торжественной церемонии вручения ключей от новых домов жителям бедных районов столицы. Распространяться о состоянии Чавеса Мадуро не стал, заметив, однако, что тот "сражается за жизнь".

Так вице-президент ответил на недавние слухи о том, что Чавес скончался еще в конце декабря и до сего момента лишь поддерживался аппаратами жизнеобеспечения, от которых в итоге был отключен.

Ранее "Главред" сообщал, что власти страны опровергли сообщение о смерти, однако доказать ее полную несостоятельность пока так и не удалось - живой Чавес так и не предстал перед народом.

Также напомним, что в январе 2013-го из-за болезни Чавес не смог участвовать в церемонии инаугурации на четвертый срок.