Жуткого безволосого монстра выбросило море на британский берег

22 февраля, житель британского Тенби, 27-летний Питер Бейли, гулял по пляжу с собакой и обнаружил на морском побережье полуразложившегося монстра.

Мужчина сфотографировал мертвого зверя и отправил снимки в местную газету Western Telegraph.

Теперь выяснить, кем чудовище было при жизни, пытаются ученые и тысячи пользователей Сети.

По рассказу очевидца, пес неожиданно начал беспокойно себя вести, выть и лаять. Подойдя поближе, он увидел отвратительный труп безволосого существа метровой длины.

"Я подбежал посмотреть, что случилось с моей собакой. И тут я заметил эту мерзкую тушу. Я подумал, что это лошадь, но у нее были когти, как у медведя, и тело, как у свиньи. Удивительно, но это существо совсем не пахло", — рассказал Бейли.

Издание опубликовало жуткую фотографию на своей странице в Facebook и предложила высказать читателям свои версии.

Благодаря пользователям, картинка вскоре разошлась по социальной сети. Споры о том, кого именно волны вынесли на берег, уже две недели будоражат прессу. Пресс-секретарь властей Тенби заявил, что, скорее всего, Бейли обнаружил мертвого джек-рассел терьера. Питер, однако, возразил, что безволосое чудовище метровой длины слишком большое для собаки.

Авторы статьи, появившейся в The Sun, обратились за консультацией к доктору Дэну Форману из Swansea University's College of Science. "По этому снимку трудно определить, кто это. Однако, судя по величине и тому факту, что у зверя пять пальцев, я думаю, что это барсук", — заявил ученый.

Среди других возможных вариантов того, кто бы это мог быть, уже называли гиппопотама, корову, медведя, енота и свинью. К числу самых невероятных версий стоит отнести дракона, а также невесть как оказавшееся в Атлантическом океане Лох-несское чудовище.

Страшные твари, вызывающие недоумение даже в научном мире, периодически находятся во всех уголках планеты.

Напомним, в июле 2012 года в Нью-Йорке возле Бруклинского моста случайные прохожие обнаружили труп непонятного существа - как это и часто бывает в таких случаях, его отнесли к так называемым "чупакабрам".

По информации очевидцев, это было голое существо с изуродованной мордой и задними лапами, внешне напоминающими человеческие конечности.