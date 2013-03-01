В Париже возмущены Олландом: он шутил с Путиным о водке и вине

Французская пресса раскритиковала президента Франции Франсуа Олланда за переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые не принесли никаких результатов.

Резкие нападки журналистов вызвало шутливое замечание Путина о том, что в сирийском вопросе "без бутылки не разобраться". Как сообщалось, Олланда грубая шутка российского коллеги не покоробила. Сообщая о бурной дискуссии по Сирии, Путин заявил: "Мне показалось, что здесь не только без бутылки хорошего вина, здесь без бутылки водки не разобраться сразу. Нам нужно будет еще посидеть и подумать". "Лучше за бутылкой Porto", - охотно подхватил Олланд.

Так, по мнению французской газеты L'Express, визит Олланда к Путину был напрасным. Похоже, он приехал в Москву только для того, "чтобы констатировать разногласия и возобновить диалог глухих", считает издание. Примечательно, что как раз в день переговоров в Москве были обнародованы данные опроса, согласно которому уровень популярности Франсуа Олланда за время его пребывания у власти оказался самым низким среди всех французских президентов с 1981 года.

Между тем L'Express предположила, что поездка Олланда в Москву стала ответом на "настойчивые запросы" российской стороны, стремящейся к масштабным маневрам по преодолению изоляции РФ. "Какой смысл встречаться, чтобы потом в присутствии прессы констатировать, насколько расходятся взгляды сторон?" - цитирует InoPressa автора статьи.

Издание также отмечает, что такая дипломатия ни к чему не ведет - не улучшает отношения двух стран и не меняет жесткой позиции Москвы по Сирии.

По мнению автора статьи, произнесение "магических формул" для очистки совести о том, что в Европе совсем другие ценности, без дискуссии с Путиным о пренебрежении к фундаментальным свободам в России, является синонимом "полного бессилия". В то же время в статье признается, что крайне сложно обсуждать спорные темы с Путиным - "странным лидером, пришедшим из советского оледенения и постоянно жонглирующим перед своим народом идеей "национального возрождения".

Кристиана Макаряна возмутило то, что "человеческие трагедии, приносящие боль целым народам", обсуждаются за подобными шутками, "к тому же несмешными". По его мнению, привычный для Путина игривый тон на серьезных переговорах в устах других политиков производит "очень неприятное впечатление".

Напомним, что позиции России и Франции по Сирии кардинально противоположны. Париж настаивает на немедленной отставке президента Башара Асада и переговорах с представителями оппозиции. В Москве такого подхода не разделяют. Накануне Путин отметил, что, поддерживая легитимное правительство Сирии и борясь с радикалами и террористами, Россия на стороне Франции там, где она ясно и четко проводит эту линию. По его словам, именно поэтому Москва поддержала действия французских властей в Мали.

Недовольство внешней и внутренней политикой Франсуа Олланда выражают не только эксперты и СМИ, но и простые граждане. Согласно результатам опроса, проведенного агентством TNS Sofres для французской газеты Le Figaro, уровень популярности Олланда за десять месяцев его пребывания у власти достиг самого низкого показателя среди всех французских президентов за последние 32 года.

Видео: ТСН.