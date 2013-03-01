Ватикан еще до ухода Бенедикта XVI заказал портному облачения для будущих понтификов

За несколько недель до решения Папы Римского Бенедикта XVI уйти на покой, Ватикан поручил колумбийскому портному Луису Абелю Дельгадо сшить богослужебные облачения для трех возможных понтификов, пишет испанское агентство EFE.

Как предполагает портной, который шил одежду для Папа, эти облачения могут предназначаться для возможных преемников отрекшегося от престола понтифика. По его словам, ему поручили подготовить три митры разных размеров и одежду "для высоких мужчин европейского происхождения", приводит слова портного "Интерфакс".

Мужчина уверяет, что в момент поступления данного поручения от Ватикана он не знал о планах Бенедикта XVI об отречении. Он также не знает имен людей, для которых он сшил облачения.

Читайте также: Ватикан остался без Папы Римского: как это было

Напомним, о решении отречься от престола Бенедикт XVI объявил 11 февраля 2013 года. 28 февраля, вечером он покинул Ватикан, после чего в летней резиденции понтификов Кастель-Гандольфо прошла официальная церемония отречения Папы от Престола Святого Петра, в ходе которой уничтожается символ папской власти - "перстень рыбака", служащий Папе печатью, а также проводится перемена облачения и обуви понтифика.

У ворот Апостольского дворца в загородной резиденции Кастель-Гандольфо были сняты с дежурства швейцарские гвардейцы и спущен желто-белый государственный флаг Ватикана. Папа, по его собственным словам, стал "простым пилигримом". А в Ватикане наступил режим sede vacante ("вакантного престола").

Конклав, на котором будет выбран преемник Бенедикта XVI, как ожидается, начнет работу 4 марта. Однако бывший Папа Римский не будет принимать в нем участие, чтобы не влиять на исход.

Между тем среди вероятных претендентов в понтифики часто называют не столько европейцев, сколько кардиналов из Африки или Латинской Америки.