Патриарх Кирилл поблагодарил Бенедикта XVI за смирение

Патриарх Московский Кирилл поблагодарил Папу Римского Бенедикта XVI, который накануне ушел в отставку, за смирение и бескомпромиссность в вопросах веры и пожелал ему крепости сил.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В эти особые для Вас дни хотел бы выразить чувства братской во Христе любви и уважения", - говорится в послании патриарха понтифику.

Также предстоятель РПЦ отметил, что решение об с Римского престола, о котором Папа "со смирением и простотой" объявил 11 февраля, нашло "живой отклик" в сердцах миллионов католиков.

Напомним, как сообщал "Главред", официально Папа Римский Бенедикт XVI 28 февралязавершил свое служение в качестве главы Римско-католической церкви.

Отметим, что уход понтифика с престола предполагает перемену облачения и обуви, а также уничтожение символа папской власти — "перстня рыбака", служащего печатью. Все эти процедуры были проведены 28 февраля.

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