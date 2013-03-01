Участницу Pussy Riot в колонии посадят в штрафной изолятор

Участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, которая отбывает срок в мордовской колонии, на 15 суток поместят в штрафной изолятор.

Об этом сообщила ее адвокат, передает Lenta.ru.

Толоконникова будет наказана за то, что отправилась в медицинский пункт без сопровождения сотрудника колонии. По словам адвоката, 1 марта Толоконникову вызвали к начальнику колонии и сообщили о возможном наказании.

Окончательное решение должна принять дисциплинарная комиссия, которая, предположительно, соберется 2 марта.

По словам адвоката, претензии администрации связаны с тем, что в понедельник, 4 марта, наступает срок, когда Толоконникова может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Такое ходатайство защита планировала подать во вторник-среду.

Взыскание, полученное осужденным в такой момент, может лишить его шансов на получение УДО, отметила адвокат.

Напомним, в августе 2012 года Надежда Толоконникова вместе с другими участницами Pussy Riot Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич была осуждена по статье "хулиганство" за исполнение "панк-молебна" в храме Христа Спасителя. Обвиняемых приговорили к двум годам колонии.

Толоконникова отбывает наказание в Мордовии, где освоила профессию швеи-мотористки. Ее поведение в колонии, по словам адвоката, было безупречным, "придраться к ней было невозможно". Она отметила, что об отсутствии претензий к ее клиентке, в частности, говорил начальник колонии.

Мария Алехина находится в ИК-28 в Березниках Пермского края. Отмечалось, что у Алехиной практически сразу возникли проблемы с сокамерницами и она попросила перевести ее в одиночную камеру. Впоследствии на участницу Pussy Riot было наложено несколько взысканий за несвоевременный подъем.

Муж Толоконниковой Петр Верзилов заявил, что в камере Алехиной нет будильника, и "при желании сделать так, чтобы она проспала подъем, не представляется сложным".