У космического грузовика Dragon возникли проблемы с доставкой на МКС

На борту американского космического грузовика Dragon который должен был доставить грузы для Международной космической станции (МКС), возникла внештатная ситуация.

После выведения на околоземную орбиту не смогли запуститься три из четырех групп двигателей, передает ИТАР-ТАСС.

Из-за этого было отложено раскрытие солнечных батарей грузовика, однако проблема решилась довольно быстро, и переносить стыковку корабля с МКС стало ненужным.

Dragon успешно раскрыл солнечные батареи, после того, как специалистам удалось решить проблему с двигателями ориентации. NASA тут же поспешило уведомить, что стыковка грузовика с МКС состоится в запланированное время – днем 2 марта.

"На данный момент стыковка корабля с МКС не переносится, состоится по плану", - заявили представители NASA. По плану, осуществлять ее должны с помощью роботизированной "руки" МКС астронавты NASA Кевин Форд и Том Маршберн.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с капсулой Dragon был осуществлен в пятницу, 28 февраля.

Вскоре после его выведения на орбиту глава SpaceX написал в своем микроблоге: "Проблемы с двигателями Dragon. Система управления остановила запуск трех из четырех двигателей". При этом на грузовике не раскрылась солнечная батарея.

Отметим, что речь идет о двигателях ориентации, а солнечные батареи не были раскрыты вовремя намеренно, чтобы инженеры могли решить проблему с двигателями.

По данным американских СМИ, система управления кораблем обнаружила неготовность трех из четырех двигателей ориентации и запретила их включение. Из-за этого было отложено открытие солнечных батарей. Двигатели решили попробовать ввести в действие с помощью команды на Земле.

Если бы солнечные батареи не раскрылись, то к МКС грузовику пришлось бы лететь, используя энергию из аккумуляторных батарей.

Позже SpaceX распространила пояснение: после того, как Dragon достиг орбиты, на корабле возникла проблема с клапаном топливной системы, только одна из (четырех) групп двигателей запустилась. Система управления корабля автоматически заблокировала их запуск, из-за чего было остановлено раскрытие солнечных батарей — для этого необходимо, чтобы работали, по меньшей мере, две группы из четырех.

Через некоторое время удалось успешно запустить группу номер 3, и солнечные батареи были успешно раскрыты.

Корабль Dragon оснащен 18 двигателями Draco, которые объединены в четыре группы, каждый из двигателей имеет тягу 400 ньютонов. Они используются для маневров на орбите и управления ориентацией.

Dragon везет на орбиту около 550 килограммов полезного груза, в том числе более 300 кг научного оборудования и образцов. Обратно на Землю корабль должен увезти более тонны груза, приводнение в Тихом океане ожидается 25 марта.

Напомним, в 2008 году частная американская компания SpaceX заключила контракт с NASA на 12 коммерческих рейсов корабля Dragon по доставке грузов на МКС. В мае 2012 года прошел первый запуск беспилотной капсулы, в октябре Dragon успешно осущетсвил вторую миссию.