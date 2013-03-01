У космического грузовика Dragon возникли проблемы с доставкой на МКС

1 марта 2013, 19:45

На борту американского космического грузовика Dragon во время доставки грузов на МКС возникла нештатная ситуация.

Космический грузовик Dragon

На борту американского космического грузовика Dragon который должен был доставить грузы для Международной космической станции (МКС), возникла внештатная ситуация.

После выведения на околоземную орбиту не смогли запуститься три из четырех групп двигателей, передает ИТАР-ТАСС.

Из-за этого было отложено раскрытие солнечных батарей грузовика, однако проблема решилась довольно быстро, и переносить стыковку корабля с МКС стало ненужным.

Dragon успешно раскрыл солнечные батареи, после того, как специалистам удалось решить проблему с двигателями ориентации. NASA тут же поспешило уведомить, что стыковка грузовика с МКС состоится в запланированное время – днем 2 марта.

"На данный момент стыковка корабля с МКС не переносится, состоится по плану", - заявили представители NASA. По плану, осуществлять ее должны с помощью роботизированной "руки" МКС астронавты NASA Кевин Форд и Том Маршберн.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с капсулой Dragon был осуществлен в пятницу, 28 февраля.

Вскоре после его выведения на орбиту глава SpaceX написал в своем микроблоге: "Проблемы с двигателями Dragon. Система управления остановила запуск трех из четырех двигателей". При этом на грузовике не раскрылась солнечная батарея.

Отметим, что речь идет о двигателях ориентации, а солнечные батареи не были раскрыты вовремя намеренно, чтобы инженеры могли решить проблему с двигателями.

По данным американских СМИ, система управления кораблем обнаружила неготовность трех из четырех двигателей ориентации и запретила их включение. Из-за этого было отложено открытие солнечных батарей. Двигатели решили попробовать ввести в действие с помощью команды на Земле.

Если бы солнечные батареи не раскрылись, то к МКС грузовику пришлось бы лететь, используя энергию из аккумуляторных батарей.

Позже SpaceX распространила пояснение: после того, как Dragon достиг орбиты, на корабле возникла проблема с клапаном топливной системы, только одна из (четырех) групп двигателей запустилась. Система управления корабля автоматически заблокировала их запуск, из-за чего было остановлено раскрытие солнечных батарей — для этого необходимо, чтобы работали, по меньшей мере, две группы из четырех.

Через некоторое время удалось успешно запустить группу номер 3, и солнечные батареи были успешно раскрыты.

Корабль Dragon оснащен 18 двигателями Draco, которые объединены в четыре группы, каждый из двигателей имеет тягу 400 ньютонов. Они используются для маневров на орбите и управления ориентацией.

Dragon везет на орбиту около 550 килограммов полезного груза, в том числе более 300 кг научного оборудования и образцов. Обратно на Землю корабль должен увезти более тонны груза, приводнение в Тихом океане ожидается 25 марта.

Напомним, в 2008 году частная американская компания SpaceX заключила контракт с NASA на 12 коммерческих рейсов корабля Dragon по доставке грузов на МКС. В мае 2012 года прошел первый запуск беспилотной капсулы, в октябре Dragon успешно осущетсвил вторую миссию.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
грузовик космос МКС грузы Dragon
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять