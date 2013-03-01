В Египте хотят сдавать в аренду пирамиды

Египетское министерство финансов предложило передать в аренду пирамиды в Гизе, Сфинкс, храмы в Луксоре и Абу-Симбеле.

Вырученные средства чиновники предложили направить на быстрое восстановление экономики, передает Lenta.ru.

Финансисты предположили, что передача в исторических памятников в аренду туристическим компаниям могла бы принести стране около 200 миллиардов долларов в течение пяти лет.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Адель Абдель Саттар подтвердил, что в январе 2013 Минфин направил ему письмо некоего Абдаллы Мафуза, который предлагал сдавать пирамиды в аренду.

Саттар был недоволен предложением, однако решил передать письмо в министерство по сохранению культурных ценностей. Ведомство ответило отказом.

Моника Ханна, исследователь-египтолог не одобрила замысел Мафуза по аренде памятников туроператорами. По ее мнению, тот факт, что его письму был дан ход — "лакмусовая бумага, которая показала, как далеко могут зайти власти Египта в попытке исправления финансовой ситуации в стране".

Ранее сообщалось, что арендаторами памятников могут стать предприниматели из Катара, страны, поддержавшей уход Хосни Мубарака с поста президента Египта в 2011 году. Саттар опроверг связь Катара с предложением.