Власти Венесуэлы заявили, что Чавес проходит новый курс химиотерапии

Президенту Венесуэлы Уго Чавесу врачи назначили новый курс химиотерапии, который перенес несколько операций в связи с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщил вице-президент страны Николас Мадуро, пишет РИА Новости.

В 2011 году Чавес уже проходил несколько этапов химиотерапии, сравнив подобное лечение с бомбой.

По словам Мадуро, врачи решили прибегнуть к химеотерапии после того, как организм президента восстановился после респираторной инфекции.

"Он продолжает бороться за свою жизнь. Врачи решили начать дополнительный курс лечения — химиотерапию", — отметил Мадуро.

Как известно, Чавес 18 февраля вернулся в Каракас из Гаваны, где проходил лечение. Он продолжает лечение в военном госпитале Каракаса, однако некоторые эксперты выражают недоверие официальной информации о его здоровье, а экс-посол Панамы при ОАГ Гильермо Кочес заявил, что Чавес уже якобы отключен от аппаратов по поддержанию жизни. Власти Венесуэлы эти утверждения опровергли.

Правительство Венесуэлы потребовало прекратить различные спекуляции и слухи вокруг здоровья Чавеса и обвинило международные СМИ в ведении кампании против стабильности в стране.