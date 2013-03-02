В США академию ВВС впервые возглавит женщина

Академию военно-воздушных сил США впервые займет женщина, сообщает Associated Press.

По информации агентства главой академии станет генерал-майор Мишель Джонсон, пишет Lenta.ru.

В Академии ВВС отметили, что назначение Джонсон, предложенное высшим командованием, должен согласовать совет академии.

Однако, перед этим Сенат США должен одобрить повышение Джонсон в воинском звании: ей будет присвоено звание генерал-лейтенанта, соответствующее ее новой должности. Когда именно это произойдет, пока непонятно.

Мишель Джонсон окончила Академию ВВС США в 1981 году. В настоящее время она занимает пост заместителя начальника оперативно-разведывательного штаба НАТО.

Отметим, в январе этого года Министерство обороны США приняло решение снять запрет на участие женщин в боевых действиях.