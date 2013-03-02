Обама урезал бюджет США на 85 миллиардов

Президент США Барак Обама в связи с провалом переговоров по бюджету между демократами и республиканцами распорядился сократить государственные расходы на 85 млрд долларов. Наиболее сильно пострадает министерство обороны, бюджет которого урезается почти на 8 %.

Автоматический секвестр бюджета — сокращение расходов на 1,2 триллиона долларов в течение ближайших десяти лет и уже на 85 миллиардов к концу нынешнего финансового года, поровну распределенное между военной и гражданской сферами — был запланирован еще летом 2011 года, на переговорах администрации США с конгрессом по налоговой реформе и предотвращению дефолта, пишет РИА Новости.

Единственным условием, по которому секвестра можно было бы избежать, была договоренность между Белым домом и конгрессом об изменении баланса госрасходов при одновременном реформировании налоговой системы путем устранения способов обхода налогового законодательства для представителей крупного бизнеса. Однако этого не произошло.

На состоявшемся в пятницу последнем раунде переговоров между представителями ветвей власти компромисса найдено не было. Республиканцы настаивали на незыблемости налоговой системы, демократы отказали в сокращении расходов на социальную сферу.

В результате президент страны Барак Обама вынужден был подписать указ о секвестировании бюджета, согласно которому из 85 миллиардов долларов, которые предполагается изъять из расходной части бюджета, около 50 миллиардов недополучат силовые ведомства.