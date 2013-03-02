В Ватикане рассказали, как провел первый день после отречения Бенедикт XVI

2 марта 2013, 11:17

Первую ночь после отречения его святейшество спал спокойно.

28 февраля, отрекшийся понтифик Бенедикт XVI покинул Ватикан. В комнатах во дворце "Кастель Гандольфо" он проведет два месяца. Первую ночь после отречения его святейшество спал спокойно – сказал пресс-секретарь Ватикана Федерико Ломбарди.

"Мы связались с архиепископом Гансвейном этим утром, и тот передал нам, что почетный папа очень хорошо выспался", – рассказал он, пишут Вести.

Встал в 7 утра к мессе, прогулялся по дворцовому парку, пообедал, вечером читал теолога Ханса Урса фон Бальтазара.

А пока престол Святого Петра остается "вакантным" до выборов нового Папы Римского. На 4 марта назначена генеральная конгрегация кардиналов. Она предшествует конклаву по выборам нового папы и должна постановить, когда назначить дату голосования.

Кардиналы в сборе и уже ведут переговоры.

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В понедельник в 9.30 утра в Ватикане кардиналы-выборщики соберутся на конгрегации  подготовительные совещания. Они предшествуют конклаву. Там же могут назначить дату выборов.

Новым викарием Христа станет один из 115 кардиналов, приехавших на конклав. Больше всего кандидатов от Старого Света и особенно много от римской курии – 28 кардиналов. Немало от Латинской Америки и Азии, 11 из Африки. Один австралиец.

"Мне кажется, папа Рацингер выбрал Азию или Латинскую Америку. Больше всего Азию. Последние его назначения – 6 кардиналов были не европейцы. Его намерение было идти подальше от Рима. Чем дальше, тем лучше", – предполагает писатель и журналист Джульетто Кьеза.

Выбор давно не был так не очевиден. Если римлянин, то фаворит Анжело Скола. Если азиат, то филиппинец или кардинал со Шри-Ланки. Если темнокожий африканец, то это будет победа опять Рима, таким кардиналом, считают некоторые, "серым кардиналам" в Ватикане будет проще управлять. Но папа, пусть и ушел, но незаметно, одним своим присутствием рядом, будет в оппозиции.

"Его поведение – это крик, отчаяния, но он выбрал такой путь, потому что ситуация была невыносимая Оппозиция будет вокруг него. У него есть возможность влиять", – убежден писатель.

Внутренние группировки, скандалы, гей-лобби, обвинения в педофилии – все это раздирало Ватикан уже давно. Кому достанется такое наследство, и кому передаст Бенедикт XVI секретные документы из архива – дым на капеллой возвестит уже скоро.

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