В Москве прошел масштабный марш против усыновления детей иностранцами

2 марта 2013, 22:07

Марш собрал около 12 тыс. участников.

  • В Москве прошел масштабный марш против усыновления детей иностранцами фото РИДУС
  • В Москве прошел масштабный марш против усыновления детей иностранцами фото РИДУС
  • В Москве прошел масштабный марш против усыновления детей иностранцами фото РИДУС
  • В Москве прошел масштабный марш против усыновления детей иностранцами фото РИДУС
  • В Москве прошел масштабный марш против усыновления детей иностранцами фото РИДУС
  • В Москве прошел масштабный марш против усыновления детей иностранцами фото РИДУС
  • В Москве прошел масштабный марш против усыновления детей иностранцами фото РИДУС
  • В Москве прошел масштабный марш против усыновления детей иностранцами фото РИДУС

Сегодня, 2 марта, в Москве прошла массовая акция в поддержку детей-сирот. В ней участвовали представители парламентских партий, а также многочисленных общественных и политических организаций. Главные лозунги марша: реформа системы усыновления в России и запрет на вывоз детей из страны. По данным, опубликованным на официальном сайте ГУ МВД по г.Москве, марш собрал около 12 тыс. участников.

Одна из организаторов марша в защиту детей, лидер движения "Русские матери" Ирина Бергсет со сцены объявила, что на акцию пришли 20 тысяч человек, сообщает Lenta.ru. 

Демонстранты потребовали вернуть на родину младшего брата Максима Кузьмина (российского мальчика, который при загадочных обстоятельствах умер в США, и в смерти которого уже подозревают приемных родителей - ред.) Кирилла, который до сих пор остается под опекой приемных родителей. О будущем остальных сирот активисты также задумались и предложили отдавать их на усыновление исключительно россиянам. 

Организаторы шествия в защиту детей выдвинули несколько требований, среди которых были вернуть в Россию Кирилла Кузьмина, приостановить международное усыновление и выработать комплекс мер, облегчающих усыновление детей россиянами. 

СМИ также сообщали о том,  что московская полиция "за провокации" задержала на марше в защиту детей двух человек, но вскоре полиция их отпустила, обязав явиться в суд в понедельник.

Вместе с тем, свой митинг под названием "Социальный марш", провели и оппозиционеры. Как сообщил один из лидеров российской оппозиции, Сергей Удальцов, в акции приняли участие 5 тысяч человек. СМИ оценили число участников в три тысячи.

Оппозиционеры выступили против политики московского мэра Сергея Собянина, в том числе против повышения тарифов ЖКХ и уплотнительной застройки. Кроме того, они потребовали избирательной реформы в городе и освобождения арестованных фигурантов "болотного дела".

Депутат от "Справедливой России" Илья Пономарев в своем выступлении на митинге прокомментировал марш в защиту детей. "Власти решили провести контрмитинг, якобы за права детей, а на самом деле за права депутатов, которые голосовали за "закон Димы Яковлева" (запрещает американцам усыновлять детей из РФ — ред.): показать, якобы народ поддерживает", — сказал он.

фото: ridus.ru 

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Москва усыновление марш дети-сироты
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