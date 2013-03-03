В Конго разгорается война – погибли более 50 человек

В результате боев между армией и повстанцами на востоке Демократической Республики Конго в районе города Китчанга не менее 55 человек погибли, еще 135 были ранены.

Об этом со ссылкой на организацию "Врачи без границ" сообщает ИТАР-ТАСС.

По информации правозащитников, после боестолкновений еще несколько тысяч человек укрылись на базе миссии ООН.

Армия заняла город Киванья на востоке страны, который полгода удерживался ныне распавшимся повстанческим "Движением 23 марта". В начале этой недели силы "раскольника" и политического лидера повстанцев Жана-Мари Руниги атаковали подразделения командира движения Сутлани Макенге в районе Рутшуру в 30 км от Гома в провинции Северное Киву. Погибли десять человек.

Столкновения начались сразу после подписания 11 африканскими странами и ООН рамочного мирного соглашения по ДР Конго и продолжались всю неделю.

Ранее "Главред" сообщал, что в ДР Конго находятся украинские миротворцы – около 200 военнослужащих. Основное вооружение контингента - четыре боевых вертолета Ми-24, 43 единиц техники.