Бойня в Бангладеш: для разгона демонстрантов используют армию

Жертвами беспорядков стали уже более 30 человек, около 300 пострадали
Жертвами беспорядков стали уже более 30 человек, около 300 пострадали, сообщает РИА Новости.
Массовые беспорядки начались в разных городах Бангладеш в четверг после вынесения смертного приговора вице-председателю крупнейшей в стране исламистской партии "Джамаат-и-Ислами" Дельвару Хоссейну Сайеди.
По информации агентства, в воскресенье беспорядки возобновились в городе Шахджаханпур на севере страны, где многотысячная толпа атаковала полицейские участки. Полиция ответила огнем.
Ранее "Главред" сообщал, что политик и проповедник Сайеди был в четверг признан виновным в массовых убийствах и религиозном преследовании индуистов во время войны за независимость Бангладеш 1971 года. В начале февраля Верховный суд страны приговорил к пожизненному тюремному заключению помощника генсека партии Абдула Кадера Моллу. Ранее к смерти заочно был приговорен известный исламский проповедник и один из лидеров партии Маолана Абул Калам Азад. Процесс стал причиной обострения внутриполитической ситуации в Бангладеш, так как по нему проходит целый ряд лидеров "Джамаат-и-Ислами", а также члены находящейся с ней в союзе Бангладешской националистической партии — главной оппозиционной силы страны.