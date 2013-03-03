Сирийские боевики заявили об убийстве более чем 30-ти солдат Асада

В Сирии оппозиция, ведущая вооруженную борьбу против правительственных войск Башара Асада, сообщила, что в ходе атаки в районе города Алеппо ими были убиты 34 военнослужащих.

Об этом сообщает РИА Новости.

Боевики утверждают, что в воскресенье они совершили нападение на контролируемый войсками комплекс полицейской академии недалеко от города Алеппо — в населенном пункте Хан аль-Ассал в западной части провинции Алеппо. Большая часть академии якобы перешла под контроль оппозиционеров. Однако заявлений от правительственных сил пока не поступало.

За последние полгода город превратился в арену крупномасштабных боевых действий, большая часть города контролируется так называемой Свободной сирийской армией. Жители испытывают дефицит продуктов, в первую очередь хлеба, во многие районы не подается электричество.

В Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между властями и вооруженной оппозицией. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне. Лидеры стран ЕС регулярно требуют от президента Сирии Башара Асада оставить власть, угрожая усилением режима санкций.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце января 2013 года сирийские повстацы в Алеппо извлекли из реки Кувейк как минимум 79 трупов людей, убитых выстрелом в голову с близкого расстояния.