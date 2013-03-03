В Москве сорвали спектакль о Pussy Riot

Сотрудники Федеральной миграционной службы РФ прервали театральные "слушания" по делу Pussy Riot в московском Сахаровском центре.

Об этом сообщил в Facebook журналист Михаил Калужский.

По словам Калужского, сотрудники ФМС потребовали документы у швейцарского режиссера Мило Рау. "У него трехмесячная рабочая виза", — уточнил Калужский. Он добавил, что прибывшие на место сотрудники ФМС выразили намерение проверить документы у всех иностранцев в здании Сахаровского центра.

Режиссер вместе с проверяющими прошел в кабинет директора Сахаровского центра Сергея Лукашевского. Спектакль прерван на неопределенное время. Как уточнил в твиттере присутствующий в зале галерист Марат Гельман, режиссера вскоре отпустили.

Спектакль "Московские процессы" является театрализованной реконструкцией резонансных судебных слушаний последних лет. Это совместный проект немецкого театра International Institute of Political Murder, Сахаровского центра и Веймарского национального театра.

Три дня подряд — с 1 по 3 марта — в Сахаровском центре были показаны три части: "Осторожно, религия!", "Запретное искусство" и "Pussy Riot". На спектакле про Pussy Riot выступали Екатерина Самуцевич, Анатолий Осмоловский, Алексей Беляев-Гинтовт, Давид Рифф, Дмитрий Энтео и Елена Волкова. Обвинение представляли Максим Шевченко и Максим Крупский, а защиту — Екатерина Деготь и Анна Ставицкая.

Ранее "Главред" сообщал, что участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, которая отбывает срок в мордовской колонии, на 15 суток отправили в штрафной изолятор.

фото: instagram.com