Космический грузовик Dragon наконец-то пристыковался к МКС

Специалисты Канадского космического агентства успешно пристыковали к Международной космической станции (МКС) частный космический корабль Dragon с помощью автоматического манипулятора станции, которым они управляли с Земли.

Трансляция процедуры стыковки идет на сайте НАСА, сообщает РИА Новости.

Астронавты НАСА Кевин Форд и Том Маршберн в 12.31 по Киеву успешно захватили 17-метровым манипулятором Canadarm грузовик, который прибыл к станции примерно на сутки позже из-за проблемы с двигателями, возникшей вскоре после запуска.

Корабль был пристыкован к американскому модулю Harmony примерно на час раньше, чем планировалось, в 15.56 по Киеву. МКС в этот момент находилась над Аравийским морем. Астронавты откроют люк "грузовика" и начнут разгрузку в понедельник, 4 марта, а 5-6 марта канадские специалисты вместе с НАСА манипулятором перенесут на станцию доставленные кораблем крепления для мобильной платформы, которая позволяет Canadarm перемещаться по сегментам станции.

Всего Dragon доставил на станцию около 550 килограммов полезного груза, в том числе около 330 килограммов научного оборудования, предназначенного для 43 экспериментов на МКС.

Ранее "Главред" сообщал, что у космического корабля Dragon, который должен был доставить грузы для МКС, возникла внештатная ситуация. После выведения на околоземную орбиту не смогли запуститься три из четырех групп двигателей.

фото: spacex.com