Елизавета II попала в больницу с воспалением

Королева Великобритании Елизавета II была госпитализирована с симптомами гастроэнтерита - воспаления желудка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Букингемского дворца.

Все встречи монарха на предстоящую неделю отменены или отложены, в качестве меры предосторожности, отметил собеседник агентства, сообщает Gazeta.ru.

В Букингемском дворце добавили, что возможно королева пробудет в больнице несколько дней.

Издание напомнило, что Елизавета II известна крепким здоровьем в свои 86 лет. Последний раз ее госпитализировали в 2003 году, чтобы сделать операцию на колене.

Ранее "Главред" сообщал, что в прошлом году Елизавета II отметала бриллиантовый юбилей своего царствования.