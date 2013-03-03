Последовательницы FEMEN разделись против символа ислама

В Швеции последовательницы женской организации FEMEN устроили обнаженную акцию. В канун Международного дня защиты прав женщин молодые активистки Компартиии Ирана и Организации против насилия над женщинами в Иране разделись в центре Стокгольма, протестуя против хиджаба, являющегося одним из символов ислама.

Подражая секстремисткам FEMEN на своих телах они написали "Моя нагота - мой протест" и "Долой хиджаб!". Активисты также держали фотографии, отображающие антиисламисткие акции женского движения FEMEN.

Ранее "Главред" сообщал, что 20 декабря 2012 года известная египетская активистка Алья Аль Махди, совместно с FEMEN провела антиисламисткий протест (ФОТО) под посольством Египта в Стокгольме. Целью протеста была необходимость обратить внимание мира на угрозу исламизации Египта и внедрения шариатской конституции Мурси.

Справка. В западном мире под хиджабом понимают традиционный исламский женский головной платок. Ношение женщиной хиджаба является одним из основных положений исламского законоположения — шариата.