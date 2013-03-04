Ким Чен Ын ждет телефонного звонка от Обамы

Бывшая звезда НБА Деннис Родман, который побывал на прошлой неделе в Северной Корее, заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел бы поговорить по телефону с президентом США Бараком Обамой.

"Он хочет, чтобы Обама ему позвонил, — заявил Родман в интервью телекомпании ABC. – Он (Ким Чен Ын – Ред.) сказал мне: "Деннис, я не хочу войны!"

"Ким (Чен Ын) обожает баскетбол. И я сказал, что Обама тоже любит баскетбол… Так что давайте с этого и начнем", — рассказал о своем диалоге с лидером Северной Кореи бывший игрок НБА.

Представитель госдепа США, комментируя визит Родмана в КНДР, подчеркнул, что баскетболист не имел никакой официальной миссии, направляясь в Пхеньян.

Ранее "Главред" сообщал, что представитель армии КНДР передал по телефону сообщение американскому генералу Джеймсу Турману, в котором отметил, что "агрессивные действия США могут привести к вооруженному конфликту".

"Вам следует помнить, что тем, кто развязывает войны, грозит безжалостное уничтожение", - заявил представитель Северной Кореи.