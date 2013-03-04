В США разбился самолет, погибли дети

В американском штате Нью-Мексико разбился небольшой одномоторный самолет. Четыре человека, в том числе двое детей, находившиеся на борту, погибли.

Об этом со ссылкой на местный новостной портал My San Antonio сообщает РИА Новости.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье около 14.25 по местному времени (23.00 по Киеву), вскоре после взлета. Как сообщает издание, самолет вылетел из аэропорта города Энджел-Файер в 40 километрах от города Таос и направлялся в город Сан-Антонио в Техасе.

Как сообщается, самолет был построен в 1966 году, и его сертификат был действителен до июня текущего года. По сообщениям СМИ, на борту самолета находился пилот и три пассажира.

В момент вылета порывы ветра в районе аэродрома достигали 88 километров в час, однако точные причины катастрофы пока не установлены, сообщил представитель Федерального агентства гражданской авиации США, которое расследует инцидент совместно с национальным советом по безопасности на транспорте США.

Ранее "Главред" сообщал, что 13 февраля в Донецком потерпел катастрофу самолет Ан-24 авиакомпании "Южные авиалинии" - погибли пять человек.