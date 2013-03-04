В России зреет скандал из-за пародии на Путина

Российский телеканал НТВ снял пародию на президента РФ Владимира Путина "Да, господин президент!". Однако программу сначала показали главе государства и лишь за тем выпустили в эфир.

Такую информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТСН.

"Президент всегда относился к юмору нормально. Более того, именно юмор в лучшем понимании этого слова он всегда приветствует, - подчеркнул Песков. - Действительно, Владимир Путин видел заранее материалы, но в форму и содержание никто не вмешивался. Что-то в передаче понравилось (Путину) больше, что-то меньше".

На сайте телекомпании уточняется, что программа представляет собой "скетч-шоу с участием известного пародиста Дмитрия Грачёва".

Несмотря на то, что Путин своего комического двойника хорошо знает, НТВ решило перестраховаться и отдала скетч-шоу на "авторизацию".

Ранее "Главред" сообщал, что в мае 2012-го в Москве на Чистых прудах "Театр.doc" представил спектакль "БерлусПутин" об итальянском экс-премьера Сильвио Берлускони российском президенте Владимире Путине.

В апреле от "БерлусПутина" отказались несколько театральных площадок Петербурга, заметив, что "этот спектакль для нашего руководства "нон грата".