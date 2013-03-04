В Венесуэле студенты потребовали показать им живого Чавеса

После заявлений власти Венесуэлы о том, что президент страны Уго Чавес не умирал и борется за жизнь, простые жители вышли на улицы с требованием доказать им, что каманданте жив. Если же доказательств не будет, то недовольные пригрозили прекратить полномочия главы государства.

Об этом со ссылкой на El Universal сообщает NEWSru.com.

Сотни студентов вышли в воскресенье к зданию Верховного трибунала юстиции, размахивая флагами с надписями: "Нам нужна правда". Студенческие организации, которые уже не первый день проводят акции с требованием предоставить народу полную информацию о здоровье Чавеса, заявляют о том, что и дальше будут продолжать свои выступления в еще большем составе. В Верховный трибунал юстиции уже поступило шесть обращений с запросом пересмотреть возможность Чавеса управлять государством.

"Чавес - здесь, на улице. Мы - это Чавес!" - цитирует Reuters студента, размахивающего плакатом с изображением венесуэльского лидера. Активисты требуют продемонстрировать им живого президента или, по крайней мере, хотят услышать о состоянии его здоровья от компетентных людей. "Пусть делают заявления врачи, а не политики", - сказала 54-летняя участница протестного марша Мариа Мендоза.

Тем временем присутствовавшие на акции сторонники Чавеса призывали к добропорядочности студентов, которые потеряли уважение к "своего отцу", как назвал Уго Чавеса министр внутренних дел страны Тарек Эль-Айссами. "Они еще не знают, что такое слезоточивый газ. Они думают, что смогут подорвать веру во власть своими протестами. Оставьте уже Уго Чавеса, которого вы должны почитать как отца, в покое", - цитирует Эль-Айссами El Nacional.

Ранее "Главред" сообщал, что на прошлой неделе бывший посол Панамы в Организации американских государств Гильермо Кочес заявил, что Чавес умер в декабре 2012-го. Но МИД Венесуэлы опроверг это сообщение.