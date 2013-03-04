В Москве на Красной площади развернули баннер "Долой царя Путина"

Сегодня три активиста "Левого фронта" устроили на Красной площади в Москве акцию, приуроченную к годовщине выборов президента России. Они приковали себя наручниками к железным решеткам Иверских ворот Кремля и развернули баннер "Долой царя Путина!".

Об этом в своем микроблоге в Twitter рассказал лидер движения Сергей Удальцов, сообщает rbcdaily.ru

"Они приковали себя наручниками к железным решеткам Иверских ворот и развернули баннер "Долой царя Путина!", — написал Удальцов. По его словам, три участника несанкционированной акции были задержаны и доставлены в ОВД "Китай-город".

По словам Удальцова, акция на Красной площади была приурочена к годовщине выборов президента России, которые состоялись 4 марта 2012 года. Тогда по итогам первого тура одержал победу Владимир Путин, набрав 63,6% голосов избирателей. 7 мая Путин официально вступил в должность главы государства.

Представители оппозиции считают, что выборы проходили с нарушениями. 6 мая, накануне инаугурации президента, в Москве на Болотной площади состоялся "Марш миллионов". В ходе акции митингующие выразили протест против итогов выборов. В итоге митинг вылился в столкновения с полицией и беспорядки. В настоящее время по данному факту возбуждено сразу несколько уголовных дел.

фото: novayagazeta.ru, видео: youtube.com