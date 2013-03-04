Сенат Чехии обвинил президента в измене родине и объявил импичмент

Сенат Чехии объявил импичмент уходящему президенту страны Вацлаву Клаусу, обвинив политика в государственной измене за объявленную им в январе амнистию, которую изначально подписало 28 членов Верхней палаты. За подачу жалобы проголосовало 38 сенаторов, против было 30.

"Сенат Чешской Республики поддержал подачу жалобы на завершающего свой избирательный срок президента страны Вацлава Клауса в связи с изменой родине. Речь идет о первой жалобе подобного рода в истории Чехии. Причиной столь серьезного шага стала новогодняя амнистия, остановившая расследование ряда крупных экономических преступлений, а также промедления с подписанием международных договоров и назначением судей, в том числе и конституционных", - говорится в сообщении, - передает "Радио Прага".

5 марта жалоба будет передана Конституционному суду. Представлять Сенат во время заседания Конституционного суда будет заместитель председателя оппозиционной Чешской социал-демократической партии Иржи Динстбир.

Конституционный суд уже заявил, что жалоба на президента в связи с изменой родине будет обсуждена в приоритетном режиме. Решение может быть вынесено в конце марта.